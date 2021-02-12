عُمان: راضون عن مستوى العلاقات مع إسرائيل

المصدر: مسقط - رويترز

أكدت سلطنة عمان أنها راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي: «فيما يتعلق بإسرائيل، نحن راضون حتى الآن عن مستوى العلاقات والحوار بيننا، والذي يشمل قنوات الاتصال المناسبة». وأضاف أن السلطنة ملتزمة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بناء على حل الدولتين.

وأضاف البوسعيدي أيضاً أن السلطنة مستعدة للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، والذي يواجه ضغوطاً منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه، لكنه ذكر أنه يشعر أن خطوط الاتصال الأمريكية الحالية مع طهران قد تكون كافية.

وسُئل البوسعيدي في فعالية عبر الإنترنت عن فرص توسط السلطنة في جهود جديدة لإنقاذ الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية، فقال إن مسقط مستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر.

وقال في الفعالية التي نظمها مجلس الأطلسي: «أعتقد أن القنوات مفتوحة مباشرة بين فرق السياسة الخارجية في واشنطن وإيران. لا أرى سبباً يحول دون إعادة تفعيل تلك القنوات».

من ناحية أخرى، قال البوسعيدي: «تسعى السياسة الخارجية العمانية دائماً إلى دعم وتشجيع الحوار بين أكبر عدد ممكن من الأطراف».

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