الإمارات: استهداف مطار أبها تصعيد خطير

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإيرانية، من خلال استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية لحريق.

واعتبرت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استهداف المطار يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

واعتبرت الوزارة هذا الهجوم دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى رفضها وعرقلتها لجهود السلام لحل الأزمة اليمنية.

تنديد واسع

ولقى الهجوم الإرهابي تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، إذ أكد مجلس التعاون الخليجي أن محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها السعودي جريمة حرب، كما نددت كل من مصر والبحرين والأردن والبرلمان العربي بالاعتداء الجبان.

دولياً، أدانت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الهجوم الإرهابي الحوثي كما أدان الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية صامويل ويلبرج، الاعتداء قائلاً: «ندين بشدة أي هجوم ضد السعودية، وحان الوقت لتوقف ميليشيا الحوثي هجماتها ضد دول المنطقة».وتابع: «لدينا آليات كثيرة للتعامل مع ميليشيا الحوثي ومنها فرض العقوبات عليها».

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق من يوم أمس، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها، التي اعترفت بالهجوم، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيا الإيرانية. وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيا الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

استئناف الرحلات

وأكدت مصادر إعلامية لاحقاً، استئناف الرحلات في مطار أبها بعد توقفها إثر محاولة الاستهداف الإرهابية.

أتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه المملكة العربية السعودية.

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