التحالف: استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها «جريمة حرب»

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأربعاء)، عن اعتداء إرهابي جبان استهدف مطار أبها الدولي (جنوب السعودية) من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وقال التحالف، أن الاعتداء نتج عنه تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الارهابية في استهداف المطار.

وأضاف التحالف، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين المسافرين للخطر. وأكد على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ومحاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مسيّرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز