الإمارات: ملتزمون مع إدارة بايدن بخفض التوترات الإقليمية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد وترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، وجرى فيه بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية، التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

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عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات بالعمل عن كثب مع الإدارة الأمريكية الجديدة لخفض التوترات الإقليمية

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