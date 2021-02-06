السعودية تغلق الواجهات البحرية في جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت أمانة مدينة جدة السعودية عن إغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازيًّا؛ بسبب تزاحم الزوار.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إنه بتوجيه المحافظ الأمير مشعل بن ماجد، أغلقت الأمانة بالتعاون مع الجهات الأمنية الواجهات البحرية الليلة احترازيًّا؛ بسبب تزاحم الزوار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وكان الأمير مشعل بن ماجد آل سعود، محافظ مدينة جدة، قد وجه أمانة جدة بالتعاون مع الجهات الأمنية بإغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازياً، بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار ‎فيروس كورونا.

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