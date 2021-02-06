السعودية نتطلع للعمل مع واشنطن لمواجهة التحديات المشتركة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير السعودي من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. وفقا لسكاي نيوز.

واستعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت قد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن السعودية ما زالت شريكا في محاربة الإرهاب بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، سندعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات، مشيرا إلى أن دعم واشنطن للرياض ليس عسكريا ولها الحق بالدفاع عن نفسها.

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