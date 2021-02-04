النيابة العامة السعودية تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشه للحياء

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه النائب العام في المملكة العربية السعودية بالتحقيق مع المسؤولين عن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء.

وبحسب صحيفة عكاظ فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية، فقد صدر توجيه النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم.

ونوه المصدر أن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.

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