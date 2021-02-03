الكويت تمنع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مجلس الوزراء الكويتي منع غير الكويتيين من دخول البلاد اعتباراً من يوم الأحد المقبل لمدة أسبوعين فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة (بالسلامة)، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد مجلس الوزراء تطبيق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية على كافة القادمين إلى البلاد لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة كويت مسافر على أن تستكمل مدة الحجر المقررة (7) أيام أخرى في المنزل ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21/2/2021 ولمدة شهر قابلة للتمديد وتكليف -اللجنة الفنية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي - بالتنسيق مع وزارة الإعلام لوضع القرار حيز التنفيذ.

وقرر تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع قائمة عقوبات (جزاءات) على مخالفي الاشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية.

ودعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون الجاد والامتثال للإرشادات والاشتراطات الصحية الوقائية وعدم التهاون بها للوصول إلى الأهداف المنشودة لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع والعمل كفريق واحد لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه، مؤكدا أن الالتزام بهذه التعليمات والارشادات الصحية وتحمل المسؤولية المجتمعية والمبادرة في أخذ اللقاح المضاد للفيروس هي العناصر الرئيسية للعودة الآمنة للحياة الطبيعية.

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