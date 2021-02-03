الكويت تقرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية من 8 مساء حتى 5 فجراً

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الثامنة مساء حتى الخامسة فجراً، لمدة شهر، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية، وفقا لصحيفة القبس.

وقال المزرم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، ايقاف العمل في النوادي والصالونات والمنتجعات ووقف كافة أنشطة الاحتفالات.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي منع كل التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية، ووقف كل الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام وغيرها، وإيقاف العمل في الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية)، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية على حسابها في تويتر.

ودعا مجلس الوزراء الكويتي الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية، وكلف الجهات المعنية كلا في اختصاصه بتنفيذ ما جاء بالقرار ويعمل به اعتبارا من يوم الأحد المقبل لمدة شهر قابل للتمديد.

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