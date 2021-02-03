وزير الحج السعودي: المملكة قادرة على إدارة الحج في جميع الظروف

المصدر: وام

أكد الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة السعودي أن المملكة العربية السعودية قادرة على إدارة الحج في جميع الظروف وبأعلى التقنيات المستخدمة في التنظيم الدقيق لإدارة الحشود والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي - خلال مشاركته في جلسة بعنوان "قصة نجاح المملكة في التعامل مع جائحة كورونا وأثرها في رحلة الحج والعمرة"، عقدت اليوم ضمن جلسات الملتقى العلمي الـ20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة - إن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وضعت خططاً تنفيذية مقننة لأداء فريضة الحج خلال موسم حج 1441 هجرية واستُكمل الموسم بصورة مشرفة للمملكة.

وأوضح أن الدراسات التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية خلال موسم الحج الاستثنائي مثلت فرصة للوصول إلى تحليلات دقيقة لمراحل أداء الحج والعمرة ودور كل جهة، والوصول إلى حوكمة إدارة الحج والعمرة بصورة مبسطة، تمكننا بأن نتوقع عدم رؤية الزحام العشوائي الذي كان يحصل في الأعوام السابقة في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، وستكون هنالك معايير محددة للخدمات وتوصيف كمي ونوعي لكل خدمة مقدمة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء لأداء مناسك العمرة أو أداء مناسك الحج.

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