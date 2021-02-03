غوتيريش يحصل على جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021

المصدر: وام

حصل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021، مناصفةً مع لطيفة ابن زياتين، تقديرًا لدورهما في العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها العالم خاصة ما يتعلق بالسلم والأمن العالميين.

ومنذ توليه منصبه كأمين عام للأمم المتحدة، قاد غوتيريش سلسلة من الإجراءات الفعّالة تحقيق السلام والاستقرار في العالم، وأطلق العديد من المبادرات بهدف القضاء على العنف ضد الإنسانية، ضمنها مبادرة وقف إطلاق النار حول العالم وتطبيق ما أسماه بـ"حظر الحروب" في سبيل مكافحة كورونا.

واستجاب للدعوة التي أطلقها غوتيريش 170 من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمراقبين، وقد حققت هذه المبادرة العديد من ردود الأفعال الإيجابية دلالةً على الجهود الصادقة والمثمرة لغوتيريش تجاه الأخوة الإنسانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز