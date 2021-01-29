البحرين تتسلم لقاحاً من الهند والمغرب يدشن حملة التطعيم

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

حصلت البحرين أمس، على شحنة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا قادمة من الهند، وحصل العراق على 1.5 مليون جرعة من لقاح (فايزر/‏‏‏‏‏‏‏‏بيونتيك)، فيما أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس حملة التلقيح في المملكة.

وتسلمت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح دفعة من لقاح «كوفيشيلد – أسترازينيكا» من السفير الهندي في المنامة، وأضافت أن اللقاح سيكون مجانياً للبحرينيين والمقيمين بالمملكة فيما أعلنت وزارة الصحة فتح باب التسجيل للتطعيم به في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية للراغبين في أخذ اللقاح إلى المبادرة والتسجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة أو من خلال تطبيق «مجتمع واعي».

يأتي ذلك بعد أيام على موافقة البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح، الذي تنتجه شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ويتم تصنيعه في معهد «سيروم»، الشركة المصنعة للقاح في الهند.

وفي المغرب، ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الملك محمد السادس دشن حملة تهدف تطمح إلى تطعيم نحو 80 بالمئة من سكان المملكة، بتلقيه اللقاح بمدينة فاس.

وتسلم المغرب في وقت سابق مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني المصنع في الهند، كما تسلم أول من أمس لقاح سينوفارم الصيني. وبدأ توزيعها على مراكز في أنحاء المملكة.

الجزائر وسبوتنيك

وتبدأ الجزائر غداً السبت حملة التلقيح غداة وصول الدفعة الأولى من جرعات اللقاح الروسي «سبوتنيك V»، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي أمس.

وجاء في شريط العاجل للقناة الثالثة للتلفزيون الجزائري: «تصل الجمعة ظهراً أول دفعة من لقاح سبوتنيك إلى مطار بوفاريك» العسكري جنوب غرب العاصمة الجزائرية. وأضاف «تنطلق عملية التلقيح بمستشفى البليدة السبت». وأكد التلفزيون الحكومي ان دفعات أخرى من اللقاح «ستصل من الهند والصين».

وأعلنت الحكومة نهاية ديسمبر أنها وقعت اتفاقاً مع المختبر الروسي الذي طور لقاح «سبوتنيك V»، لتؤكد قبل ثلاثة أسابيع ان التلقيح خلال «الأيام المقبلة».

وجاء إعلان قرب وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي بعد مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية صبري بوقدوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وغرّد بوقدوم على تويتر «تواصلت هاتفياً مع نظيري وزميلي الروسي سيرغي لافروف، حيث تناولنا مسائل تتعلق بمكافحة جائحة كورونا وتوفير اللقاح الروسي».

بدوره، رحب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بقرار السلطات الصحية الجزائرية تسجيل «سبوتنيك V»، مشيراً إلى أن الجزائر أصبحت بذلك أول دولة في القارة الأفريقية تعتمد اللقاح الروسي.

5 ملايين سوري

في دمشق، أعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية، أنه تم الموافقة على استجرار لقاح لـ 5 ملايين سوري، من دون أن يحدد نوع اللقاح. وقال مدير الجاهزية في الوزارة توفيق حسابا إن «عدد جرعات اللقاحات الموافق عليها 10 ملايين لقاح تكفي لخمسة ملايين مواطن، لأن الجرعة مضاعفة»، بحسب صحيفة الثورة السورية.

وحول الدفعة الأولى، أوضح حسابا أن «النسبة التي يتم التفاوض عليها حالياً هي 3 في المئة من عدد سكان سوريا، وتقدر بحدود 60 ألف مواطن سيتم إعطاؤهم اللقاح كشريحة أولى». ومن المتوقع وصول الدفعة الأولى مع بداية الربع الثاني من هذا العام، وهي 600 ألف لقاح، ويستمر الاستجرار تباعاً للوصول إلى تلقيح خمسة ملايين سوري، بحسب المسؤول.

ووافقت الحكومة السورية، قبل بضعة أيام، على انضمام السلطات السورية لمبادرة «كوفاكس» عبر منظمة الصحة العالمية، لتأمين اللقاح للدول الفقيرة.

العراق وفايزر

وفي بغداد، أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أمس، أن بلاده ستحصل على 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر. ونقلت عنه وكالة «بترا» الأردنية، أن الحصة الأولى من اللقاح تصل العراق نهاية الربع الأول من العام الجاري. وأضاف أن الكمية التي وصلت ستخصص للمستحقين، مبيناً أن الوضع الصحي للعراق من فيروس كورونا مشجع من حيث قلة الوفيات وارتفاع حالات الشفاء على الإصابات. وأشار إلى أن كبار السن، الذين يعانون من أمراض مستعصية سيتلقون اللقاح في المرحلة الأولى.

وكانت مصادر صحية عراقية أكدت في وقت سابق أن العراق تعاقد على شراء 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر.

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