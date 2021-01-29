محمد بن سلمان: سنطلق استراتيجية الرياض ونعمل على استراتيجيات لمدن أخرى

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان،إطلاق استراتيجية مدينة الرياض، قائلاً: «نعمل على استراتيجيات لمدن أخرى».

وأضاف: «كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكّنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد، وخلق استثمارات، وخلق العديد من الفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار، نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم».

وتاتي تصريحات ولي العهد السعودي خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، السيناتور ماتيو رينزي، أثناء مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوار بعنوان «مستقبل الرياض».

وفيما أشار إلى أن مدينة الرياض تشكل 50 في المئة من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية، قال: «تكلفة خلق الوظيفة بالرياض أقل بـ30 في المئة من أي مدينة أخرى، وتكلفة تطوير البنى التحتية والعقارية في الرياض أقل بـ29 في المئة من المدن السعودية»، مشيراً إلى أنّه سيتم الإعلان عن أكبر مدينة صناعية بالعالم في الرياض. وأفاد بأنّ البنية التحتية في الرياض رائعة بسبب ما قام به الملك سلمان بن عبد العزيز طوال 50 عاماً. ونوه بأن الرياض هي إحدى ركائز النمو الاقتصادي في السعودية، مضيفاً: «نستهدف أن يصل عدد سكان الرياض إلى 15 - 20 مليون نسمة في 2030»، مشيراً إلى أن الرياض من أفضل 10 بنى تحتية في العالم. وشدّد الأمير محمد بن سلمان، على أنّ الرياض فرصة كبيرة جداً لخلق نمو اقتصادي وصناعي وسياحي في السعودية. وأردف: «الرياض تستهدف تطوير بنيتها التحتية ورفع جودة الحياة بشكل أفضل»، مشدداً على أن استراتيجية الرياض ستكون طموحة ومفاجئة بشكل إيجابي للسعوديين والعالم. على صعيد متصل، نوه الأمير محمد بن سلمان، بالعمل على خطط لإنشاء محميات ضخمة حول الرياض لتحسين وضعها البيئي.

وأعلن ولي العهد السعودي، أنّه سيكون هناك طروحات قادمة لبيع المزيد من أسهم شركة أرامكو النفطية في السنوات المقبلة. وقال في جلسة افتراضية ضمن منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، إنه سيكون هناك طروحات لأسهم ارامكو قادمة في السنوات القادمة وهذا النقد سيتحول إلى صندوق الاستثمارات العامة ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة. في السياق، قال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إنّ الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار في مشاريع لتطوير الرياض على مدى الأعوام العشرة المقبلة.

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