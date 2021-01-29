الإمارات: سنعمل مع إدارة بايدن على نهج شامل للسلام

المصدر: واشنطن - وكالات

أكدت الإمارات العربية المتحدة ترحيبها بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات وتجديد الحوار الإقليمي، مشددة على أنها ستعمل بشكل وثيق مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، إن الإمارات ترحب بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات وتجديد الحوار الإقليمي. وأكد معاليه في رده على قرار إدارة بايدن مراجعة صفقة بيع مقاتلات «إف 35» للإمارات، نشره حساب سفارة الدولة على «تويتر»، أن «الإمارات ستعمل بشكل وثيق مع إدارة بايدن على نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

رادع قوي

وشدد سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، على أن الإمارات «توقعت مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة على وجه التحديد». وشدد معالي يوسف مانع العتيبة على أن «حزمة بيع طائرات إف 35، هي أكثر بكثير من بيع المعدات العسكرية لشريك مثل الولايات المتحدة، فهي: تسمح للإمارات بالحفاظ على رادع قوي للعدوان، وبالتوازي مع الحوار الجديد والتعاون الأمني، فإنها تساعد أيضاً على طمأنة الشركاء الإقليميين».

ونوه معاليه إلى أن «بيع طائرات إف 35 يمكّن الإمارات من تحمل المزيد من العبء الإقليمي للأمن الجماعي، وتحرير الأصول الأمريكية لتحديات عالمية أخرى». ولفت سفير الدولة لدى الولايات المتحدة إلى أنه «لطالما حاربت الإمارات إلى جانب الولايات المتحدة، ومن خلال مئات المهمات المشتركة والمشاركة في ستة جهود للتحالف بقيادة الولايات المتحدة».

مفتاح التنسيق

وتابع معالي يوسف مانع العتيبة: «علمنا أن مفتاح التنسيق العسكري هو قابلية التشغيل البيني مع نفس المعدات والتدريب، لذا يجب أن تكون القوات الأمريكية والإماراتية أكثر فعالية معاً متى وأينما كان الأمر مهماً».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز