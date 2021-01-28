السعودية وأمريكا وبريطانيا تختتم مناورات «المدافع البحري21»

المصدر: الرياض - وام

اختتمت مناورات التمرين البحري المختلط «المدافع البحري21» الذي نفذته القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة البحرية الأمريكية، وقانصة الألغام البريطانية في منطقة عمليات الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي.

وأوضح مدير التمرين، العميد البحري الركن عوض العنزي في تصريحات أمس، أنّ التمرين تضمن الكثير من المحاضرات قُدمت من الجانبين، وتمّ في التمرين تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية بين السفن المشاركة، وتطبيق فرضيات تتعلق بعمليات حق زيارة وتفتيش السفن، وتدريبات للتعامل مع الألغام الطافية وعمليات الاستطلاع والتدريب والدفاع عن الموانئ، والتعاون مع الزوارق المسيرة والطائرات دون طيار، وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية سواءً الجوية أو السطحية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز