البحرين: شراكتنا الاستراتيجية مع أمريكا راسخة

المصدر: المنامة - بنا

أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة تستند لأسسٍ قوية وراسخة، مشيراً إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة خاصة في المجالين العسكري والدفاعي بما يسهم في الدفع بهذه العلاقات نحو مستويات أرحب لصالح البلدين والشعبين الصديقين بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة.

وتأتي تصريحات الأمير سلمان بن حمد خلال لقائه في قصر الرفاع اليوم، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث نوه بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة ماكينزي والوفد المرافق.

وخلال اللقاء رحب المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بماكينزي والوفد المرافق له، مشيداً بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البحرين والولايات المتحدة وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة ولاسيما في المجال العسكري والدفاعي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز