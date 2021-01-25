الإمارات من أكثر الدول أماناً في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، "الأحد"، عن تقدم الامارات 34 مرتبة في مؤشر الإرهاب العالمي مما عزز مكانتها كواحدة من أكثر الدول أماناً في العالم.

وقالت الوزارة على حسابها في "تويتر": "وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020، فقد تقدمت دولة الإمارات 34 مرتبة، مما عزز مكانتها كواحدة من أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر النشاط الإرهابي."

وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020، فقد تقدمت دولة الإمارات 34 مرتبة، مما عزز مكانتها كواحدة من أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر النشاط الإرهابي. pic.twitter.com/iqBlTxq9Di — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) January 24, 2021

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز