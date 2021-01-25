الإمارات من أكثر الدول أماناً في العالم

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، "الأحد"، عن تقدم الامارات 34 مرتبة في مؤشر الإرهاب العالمي مما عزز مكانتها كواحدة من أكثر الدول أماناً في العالم.

وقالت الوزارة على حسابها في "تويتر": "وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020، فقد تقدمت دولة الإمارات 34 مرتبة، مما عزز مكانتها كواحدة من أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر النشاط الإرهابي."

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