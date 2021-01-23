وزير الخارجية السعودي: ستكون للمملكة علاقة ممتازة مع إدارة بايدن

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن علاقة المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية تمتد لـ 75 عاماً، تعاملت المملكة فيها مع إدارات متتابعة جمهورية وديمقراطية، وكانت لها علاقة إيجابية، وستكون لنا علاقة ممتازة مع إدارة الرئيس بايدن.

جاء ذلك خلال حوار أجراه برنامج "مقابلة خاصة" على قناة العربية، مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي.

وقال : وسعينا دوما للتنسيق والتشاور مع كل الإدارات الأمريكية، نظرا للتوافق والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين، ونتعامل مع الولايات المتحدة كدولة.

وأكد أن المملكة متفائلة بأن إدارة بايدن ستلتزم بما صرح به مرشحوها، مضيفا أن المملكة ستعمل بالتعاون مع إدارة الرئيس بايدن لحفظ الأمن في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن الولايات المتحدة ستعالج اتفاق إيران النووي، مشيرا إلى أن فترة انتهاء العمل بالاتفاق النووي الإيراني قصيرة، وعلى إيران تبديل سياساتها المزعزعة للاستقرار.

وأوضح بن فرحان أن اتفاق العلا يشكل أساسا متينا لمواجهة التحديات، وقد قدمت القمة حلا لأزمة الرباعية مع قطر، مشيرا إلى أن الأطراف المعنية بقمة العلا ستعمل على تنفيذه.

وأشار بن فرحان إلى أن المملكة تأمل أن تحقق اتفاقات السلام الأخيرة قيام دولة فلسطين، وأن مبادرة السلام العربية تبقى المنطلق للعلاقة مع إسرائيل.

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