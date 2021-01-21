انطلاق تمرين «المدافع البحري 21» في السعودية

المصدر: الرياض - د.ب.أ

انطلق التمرين البحري المختلط «المدافع البحري 21»، بين القوات البحرية السعودية والقوات البحرية الأمريكية، ومشاركة قناصة الألغام البريطانية، في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل، أمس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنّ التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتوسيع التعاون الأمني البحري، من خلال تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية وتبادل الخبرات القتالية.

وأوضح مدير التمرين، العميد البحري الركن عوض بن رشيد العنزي، أن تمرين «المدافع البحري» يهدف إلى تبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية السعودية والبحريتين الأمريكية والبريطانية، مشيراً إلى أنّ التمرين يشمل العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من المشاركين. يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي، حيث يجري تنفيذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من وحدات الأمن البحرية الخاصة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز