الإمارات تجدد الالتزام بالقضاء على الإرهاب

المصدر: (نيويورك - وام)

جدّدت الإمارات، التزامها بالقضاء على الإرهاب، وذلك عند انتخابها كعضو في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

جاء ذلك في البيان المكتوب الذي قدمته الدولة لمجلس الأمن، خلال المناقشة المفتوحة، حول الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية. وأكّد البيان، أنّ الجماعات الإرهابية الخطيرة مثل تنظيم القاعدة، وداعش، وبوكو حرام، تظل نشطة وأنّ بعض هذه الجماعات لا تزال تمتلك شبكات عالمية، ما يشكّل تهديداً للأمن الجماعي. واستعرضت الإمارات، جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

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