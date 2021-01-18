مراسيم سلطانية عمانية بتعيينات في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان

المصدر: العمانية

أصدر السُّلطان هيثم بن طارق ، سلطان سلطنة عمان اليوم الأثنين مرسومين سلطانيين بتعيينات في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان كمايلي:

تعيين الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي أمينا عاما بوزارة الدفاع بمرتبة وزير .

ترقية العميد الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء ويُعين قائدًا للبحرية السلطانية العمانية .

ترقية العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويُعين آمرًا لكلية الدفاع الوطني .

ترقية اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي إلى رتبة فريق ويُعين رئيسًا لأركان قوات السلطان المسلحة .

ترقية العميد الركن طيار خميس بن حمّاد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء ويُعين قائدًا لسلاح الجو السلطاني العماني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز