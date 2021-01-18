سلطنة عُمان تغلق المنافذ البرية أسبوعاً

المصدر: مسقط - وكالات

قرّرت سلطنة عمان إغلاق المنافذ البرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد، بدءاً من الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، ومن الممكن تمديده لفترة أطول، للحد من العدوى بفيروس «كورونا» خاصة السلالة الجديدة الأسرع انتشاراً.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» في بيان لها، أنّ قرار الإغلاق جاء بعد أن اطلعت اللجنة على تقرير من الفريق الفني المختص حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى من فيروس «كورونا»، وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا الفيروس عموماً والسلالة الجديدة منه على وجه الخصوص.

وقالت الوكالة: إن اللجنة لاحظت تهاوناً من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين بالسلطنة، في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، لاسيّما عدم لبس الكمامة وإقامة التجمعات وبأعداد كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخيام وغيرها، وهو ما قد يتسبب في تفشي الفيروس في أوساط المجتمع. وأكدت اللجنة العليا، أن الجهات المعنية ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم.

سلالة متحورة

وسبق أن أغلقت سلطنة عمان، في 22 ديسمبر الماضي، حدودها البرية والجوية والبحرية، لمدة أسبوع أيضاً، وذلك لمواجهة النسخة المتحورة من فيروس «كورونا» المستجد، حسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وفي الخامس من يناير، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية للفيروس، التي رصدت لأول مرة في بريطانيا ثم سرعان ما انتقلت إلى نحو 40 دولة أخرى من بينها بلدان عربية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس «كورونا» في مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة. وأضافت: «ظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات «كورونا» التي أجريت للمصاب قبل وصوله وعند وصوله إلى السلطنة سلبية».

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