رئيس الوزراء يتقدم باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت، صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

هذا وكان الشيخ صباح الخالد قد استقبل يوم أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والوزراء حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرف سموه، وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

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