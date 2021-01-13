أعضاء الحكومة الكويتية يقدمون استقالتهم إلى رئيس الوزراء

المصدر: (الكويت - وكالات)

تقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، باستقالة أعضاء الحكومة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استقبل أمس، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والوزراء، حیث «رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة واضعين إیاھا تحت تصرف سموه وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراھنة في العلاقة بین مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية».

ونقلت تقارير إعلامية عن طارق المزرم قوله في تغريدة على «تويتر»، إن رئيس الوزراء استقبل في قصر السيف (أمس) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، والوزراء، حيث رفع استقالة كل أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرفه. وفي الثامن من ديسمبر، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قراراً أميرياً بإعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

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