قرقاش: أمن السعودية في صلب أمن الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أمن المملكة العربية السعودية في صلب أمن دولة الإمارات.

وقال معاليه في لقاء مع " سكاي نيوز عربية ": لا يمكن تجاهل التهديدات لأمن السعودية ، ولا يمكن تجاهل الصواريخ التي تستهدف السعودية.

وأشار معاليه إلى أن قمة العُلا أنهت الخلاف مع قطر، مؤكدا الحاجة في الوقت نفسه إلى خطوات بناء الثقة

وقال : "انتهينا من الخلاف. والإمارات من خلال إعلان العُلا ومن خلال الثقة في قيادة السعودية لهذا الملف أنهت هذا الخلاف".

وآضاف: "اعتقد أن هناك حاجة لمخاطبة عواطف الناس وعقولهم. فما من شك أن شعوب الخليج تريد هذه المصالحة وأن تقلب صفحة الخلاف، ولكن العقول أيضا في خلاف ممتد مثل هذا تحتاج إلى خطوات بناء ثقة في المرحلة القادمة".

وأشار معاليه إلى وجود مسائل أخرى "أكثر استعصاءً خلال المرحلة القادمة، وهذه يجب أن نتعامل معها بنضج وبشفافية وعقلية".

وأردف: "مهم جدا أن نخاطب الشعوب، ونقول لها إننا مقبلين على مرحلة جديدة، وطوينا صفحة الخلاف. (هناك) صفحة بيضاء جديدة نحاول من خلالها تعزيز العمل الخليجي، ويجب أن نقول لها (الشعوب) إن بعض المسائل تتطلب بعض الوقت".

وأكد معاليه على أن هناك تنسيق كامل بين الإمارات والسعودية ومصر ، مشددا على أن الإمارات تثق في الدور السعودي لحل الخلافات.

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