قرقاش: نريد علاقات طبيعية مع تركيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات تريد علاقات طبيعية مع تركيا٫موضحا أن الإمارات أكبر شريك تجاري لتركيا في المنطقة العربية.

ودعا معاليه في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" تركيا إلى إعادة النظر في علاقتها مع تنظيم الإخوان لتحسين علاقاتها مع الدول العربية٫معتبرا أن دعم تركيا للإخوان يؤثر سلبا على علاقاتها العربية.

وقال : "نريد أن نقول لتركيا إننا نريد علاقات طبيعية تحترم السيادة بينا وبينها".

وأضاف:" نريد لأنقرة ألا تكون الداعم الأساس للإخوان المسلمين. نريد لأنقرة بأن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية".

وشدد معاليه على أنه "لا يوجد لدينا أي سبب لكي نختلف مع تركيا، فلا توجد مشكلة. ونرى اليوم ان المؤشرات التركية الأخيرة مثل الانفتاح مع أوروبا مشجعة".

وأضاف أن هناك "تحسسا في المنطقة كبيرا من دور الإخوان المسلمين وتحريضهم وتبني هذه المجموعة هو ليس في صالح علاقات تركيا العربية"

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