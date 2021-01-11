الحوثي يقيّد وصول المنظمات للإنترنت

المصدر: (عدن - البيان)

منعت ميليشيا الحوثي المنظمات الدولية ومنها المنظمات التابعة للأمم المتحدة من استخدام شبكة الإنترنت في أي أنشطة أو لعقد اجتماعات افتراضية إلا بإذن مسبق من جهاز مخابراتها المسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.

وفي تعميم وجه إلى جميع المنظمات المحلية أبلغتها بمنع عقد الاجتماعات الافتراضية عبر شبكة الإنترنت، سواء عقد ندوات عن بُعد أم ورش عمل إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس وتسليم نسخة من الأوراق الخاصة بذلك، وقالت إنها لاحظت قيام بعض المنظمات بتنظيم أنشطة عبر مواقعها على شبكة الإنترنت، وأنه لذلك لا يسمح لأي منظمة إنسانية أو إغاثية تنفيذ أنشطة أو مشروع من خلال موقعها على الإنترنت.

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