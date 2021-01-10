السعودية تبدأ استقبال القطريين عبر منفذ سلوى

المصدر: الرياض- وكالات

بدأت الجمارك في المملكة العربية السعودية بمنفذ سلوى الحدودي مع قطر أعمالها في المنفذ، أمس، حيث استقبل المنفذ عدداً من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ. وكانت الجمارك في المملكة قد بدأت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ فور إعلان الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية وقطر، بتهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات، إلى جانب التأكد من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة، التي تُحقق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلاله.

إجراءات سهلة

ودخلت، يوم أمس، أول سيارة قطرية إلى المملكة عبر المنفذ، وقال أول قطري دخل إلى الأراضي السعودية في تصريحات أدلى بها لـ«العربية»: إن الإجراءات كانت سهلة جداً، معبراً عن فرحته بعودة العلاقات بين البلدين. وقال: إن المطلوب فقط هو اتخاذ الإجراءات الطبية وفحص فيروس «كورونا». كما عبر آخر وهو الثاني الذي يدخل إلى المملكة عن سعادته بفتح الأجواء بين السعودية وقطر، مشيراً إلى استقبال حافل أثناء وصوله. من جهة أخرى، أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية في تغريدة على «تويتر» أنها ستسير رحلات من الرياض وجدة إلى الدوحة بدءاً من يوم غدٍ الإثنين.

إجراءات

يشار إلى أنه يتعين على القطريين تجاوز بعض الشروط، التي حددتها وزارة الداخلية السعودية من أجل دخول أراضي المملكة، وأبرزها في ظل جائحة «كورونا»، إجراء فحص مخبري بتقنية (بي سي آر) والحجر المنزلي لمدة 3 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 7 أيام. ولتسهيل تنفيذ هذا الشرط، وفرت وزارة الصحة طواقم طبية عند منفذ سلوى الحدودي مع قطر، لفحص القادمين قبل دخولهم إلى الأراضي السعودية، وتوقيع التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي.

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