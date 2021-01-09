بالفيديو..عبور أول قادم من قطر إلى السعودية عبر منفذ سلوى
دخلت أول سيارة قطرية إلى المملكة العربية السعودية اليوم السبت عبر منفذ سلوى الحدوي بعد إعادة افتتاحه.
يذكر أن المملكة العربية السعودية وقطر توصلتا إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين اعتباراً من مساء الاثنين الماضي، تزامناً مع انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة العلا.
بالفيديو..عبور أول قادم من #قطر إلى #السعودية عبر #منفذ_سلوىhttps://t.co/jn8xnv17YE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TEJXe59Cgm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 9, 2021
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