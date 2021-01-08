الإمارات تواصل جهودها الإنسانية في سقطرى

المصدر: (عدن ـ البيان)

تواصل الإمارات، جهودها الإنسانية في أرخبيل سقطرى في اليمن، حيث أرسلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، فريقاً طبياً لإجراء فحص «كورونا»، للقادمين إلى مطار الجزيرة، فيما استمرت المؤسّسة في توزيع الغاز المنزلي إلى كل مناطق الأرخبيل.

وقال رئيس قسم المختبر بمستشفى خليفة، إنّ فحص «كورونا» للقادمين إلى الجزيرة، سيستمر لكل الرحلات، لحفظ سلامة سكان الأرخبيل بالكامل من الفيروس.

في السياق، واصلت فرق مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية في أرخبيل سقطرى، تزويد مناطق المحافظة بالغاز المنزلي في مختلف المناطق، حتى البعيدة على أطراف الأرخبيل، إذ وزّعت فرق المؤسسة، أسطوانات الغاز المنزلي على معظم أحياء الجزيرة.

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