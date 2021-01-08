الإمارات تؤكد ضرورة بناء الثقة بين الدول الأربع وقطر

المصدر: دبي - البيان

أكدت الإمارات ضرورة بناء الثقة بين الدول الأربع وقطر، والتأسيس لمرحلة جديدة خالية من الأزمات.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مؤتمر صحافي افتراضي، إن الإمارات تفتح صفحة جديدة، لتفادي أزمات كبيرة، مثل أزمة 2017، في إشارة إلى مقاطعة قطر، أو صغيرة، مثل أزمة 2014، في إشارة إلى سحب السفراء. وأكد قرقاش التزام الإمارات بإعلان العلا، مشيراً إلى ضرورة بناء الثقة بين جميع دول الخليج العربي، ولفت إلى أن العلاقات مع السعودية ومصر، هي «أعمدة رئيسة» بالنسبة للإمارات.

من جهة أخرى، أعلن قرقاش أن التجارة وحركة التنقل مع قطر، ستعودان خلال أسبوع من التوقيع على اتفاق العلا، وأن الإجراءات التي سيجري تطبيقها «تتعلق بخطوط الطيران والشحن والتجارة».

وأشار معاليه إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر، سيستغرق وقتاً، نظراً لاستمرار وجود جوانب خلاف، من بينها قضايا جيوسياسية، مثل تركيا، والجماعات المتشددة، كجماعة الإخوان.

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