الإمارات تحدد موعد عودة التجارة مع قطر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التجارة وحركة التنقل مع قطر ستعود خلال أسبوع من التوقيع على اتفاق العلا.

وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم بأن عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق، مشيرا إلى أن الأزمة لا يمكن لها أن تكون دائمة".

وتابع: "تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد.

وقال قرقاش إن بعض المسائل "أسهل في إصلاحها، وبعضها سيستغرق فترة أطول" وفق سكاي نيوز عربية.

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