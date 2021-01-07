قرقاش: الإمارات ترغب في التأسيس لمرحلة جديدة خالية من الأزمات

المصدر: البيان الإلكتروني

شدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على ضرورة بناء ثقة بين الدول الأربع وقطر، وقال إن دولة الإمارات ترغب في التأسيس لمرحلة جديدة خالية من الأزمات.

وذكر معاليه في مؤتمر صحفي افتراضي إن الإمارات تفتح صفحة جديدة لتفادي أزمات كبيرة مثل أزمة 2017 مشيرا إلى مقاطعة قطر، ولا صغيرة مثل أزمة 2014 في إشارة إلى سحب السفراء.

وعبّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن سعادته بطي صفحة الأزمة الخليجية التي لم تكن الأولى وإنما الأعمق.

وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بإعلان العلا مشيراً إلى ضرورة بناء ثقة بين جميع دول الخليج العربي.

وكان معاليه قد أكد في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن ما تم التوصل إليه في قمة العلا هو الخطوط العريضة العامة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر، باعتبارها عضواً في جامعة الدول العربية.

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