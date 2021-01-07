الإمارات: قمة العلا رسمت الخطوط العريضة لعلاقات دول «التعاون»

المصدر: دبي - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن ما تم التوصل إليه في قمة العلا هو الخطوط العريضة العامة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر، باعتبارها عضواً في جامعة الدول العربية.

وخلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، تحدث معاليه عن المطالب الـ13 التي وضعتها دول المقاطعة الأربع لحل الأزمة مع قطر. وقال إن الإمارات وضعت ثقتها في المملكة العربية السعودية لقيادة العملية التفاوضية، معتبراً أن «المطالب الـ13 كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي».

ورداً على سؤال عما حدث للائحة الـ13 مطلباً التي وضعتها الدول الأربع، قال معاليه: «وجهة نظري، وقلنا ذلك دائماً، إن المطالب الـ13 في ذلك الوقت كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي، أعتقد أن ما وصلنا إليه اليوم هو الخطوط العريضة العامة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي حالة مصر أيضاً، وهي عضو في جامعة الدول العربية».

صلابة أكبر وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية: «لذا هذه كانت ما يمكن تسميته الخطوط العريضة العامة لكيفية تقدم هذه العلاقة، وأعتقد أننا راضون جداً عن هذا ونريد البناء عليه ونريد أن ننظر إلى المستقبل للبناء عليه، والتأكد من أن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المنطقة المضطربة للغاية هي أكثر صلابة وتوحيداً وتتطلع للمستقبل بانسجام تام».

وتابع معاليه إن «الفكرة هي محاولة وضع قواعد عدم التدخل والاتفاق على القضايا التي تمسنا جميعاً، بما في ذلك التطرف والإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاق».

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