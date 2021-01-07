هادي وغريفيث يبحثان مسودة وقف إطلاق النار

المصدر: عدن - البيان

بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مسودة إعلان وقف إطلاق النار، ضمن جولة ستقوده أيضاً إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء برئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد بن مبارك.

ونقل المبعوث الأممي لهادي خلال اللقاء، تهنئة ومباركة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس بتشكيل حكومة التوافق الجديدة بموجب اتفاق الرياض والتعبير عن إدانته للعمل الإجرامي الإرهابي الذي استهدف الحكومة أثناء وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن الذي يهدف مرتكبوه في المقام الأول إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه اليمن وقيادته الشرعية بدعم من الإقليم والمجتمع الدولي.

وعبّر هادي، عن تقديره وامتنانه للأمين العام للأمم المتحدة ولجهوده الرامية لتحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني، والذي للأسف يقابل بتمادي وعنجهية الميليشيا الحوثية الإيرانية التي لا تريد السلام وتعمل على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية من خلال نهجها وسلوكها العدواني المتجسد في استهداف المدنيين الأبرياء، والتي كان آخرها استهدافها لمطار عدن المدني وللحكومة والمدنيين في عمل إرهابي غادر وجبان يؤكد سلوك ونهج ميليشيا الإجرام وأعداء الحياة والسلام.

تدخل فاضح

وأشار هادي إلى تدخل إيران الفاضح في الشأن اليمني ودعمها الميداني لأعمال ميليشياتها من خلال أعمال ما يسمى سفيرها في صنعاء ونشاطه وأعماله وتواجده المخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية.

وجدد هادي دعمه لجهود المبعوث الأممي، مثمناً دعم الأمين العام للأمم المتحدة للحكومة الجديدة واستنكاره لحادثة استهداف مطار عدن الدولي، كما أشاد بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف الداعم لليمن.

من جانبه عبر المبعوث الأممي، عن سروره بهذا اللقاء، متطلعاً إلى زيارته للعاصمة المؤقتة عدن للتأكيد ودعم ومباركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة وإدانة استهداف المنشآت المدنية والأبرياء من قبل أعداء السلام، مؤكداً تقديم المساندة في هذا الإطار.

وثمّن غريفيث، جهود الرئيس هادي وحكومته الشرعية في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي ينشده الشعب اليمني. حضر اللقاء نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح ومدير مكتب الرئاسة اليمنية عبدالله العليمي.

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