ملك البحرين يثمّن جهود السعودية في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك

المصدر: (المنامة - وكالات)

أشاد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، بنجاح القمة الخليجية الـ41 التي عقدت بمدينة العلا السعودية.

وأعرب ملك البحرين عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أمس في العلا.

وأشاد العاهل البحريني بالجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة عبر تسخير الإمكانات كافة وتذليل الصعوبات، والتي أسهمت في نجاحها.

كما أعرب في برقية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين، وولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

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