قرقاش: متفائل بشأن اتفاق العلا وإعادة بناء الثقة ضرورية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه متفائل بشأن اتفاق قمة العلا وإن إعادة بناء الثقة ضرورية من أجل علاقات شفافة وقوية بين دول الخليج.

وقال في مقابلة مع قناة العربية: نحن في الإمارات على قناعة بأهمية إعادة بناء الثقة بكل شفافية، موكداً أننا أمام فرصة حقيقية يجب البناء عليها.

واضح أن التزام مصر ببيان التضامن يؤكد وجود رغبة حقيقية لإنهاء الأزمة مع قطر، مشيراً الى أن هناك تفاؤلاً كبيراً جداً مما جاء في بيان العلا.

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