وزير الخارجية السعودي: الاتفاق يتضمن عودة كاملة للعلاقات مع قطر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق يتضمن عودة كاملة للعلاقات مع قطر، وفقا لقناة العربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عقب بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، الذي أكد على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.

كما أكد بيان العلا على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمنَ واستقرار الخليج. وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة كما تم الاتفاق في القمة الخليجية على تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون وعلى مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

بيان العلا شدد أيضا على استكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتفق عليها سابقا.

وانطلقت الثلاثاء أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرئاسة ولي العهد السعودي، وبحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تم الاتفاق على بيان القمة الخليجية في العلا بالإجماع، ووقع المشاركون على البيان خلال الجلسة الافتتاحية.

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