ولي العهد السعودي يصطحب أمير قطر بجولة بسيارته الخاصة

المصدر: البيان الإلكتروني

اصطحب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في جولة بسيارته الخاصة، وجالا في مدينة العلا السعودية. بعد انتهاء أعمال القمة الخليجية وإعلان البيان الختامي.

وتداولت مواقع إخبارية صورة للأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارة يقودها في محافظة العلا وبصحبته أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

وكان ولي العهد السعودي استقبل أمير قطر لدى وصوله مطار محافظة العلا التي استضافت اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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