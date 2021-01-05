مصر تدعو إلى البناء على المصالحة الخليجية

المصدر: البيان الإلكتروني

ثمّنت جمهورية مصر العربية الجهد المخلص المبذول من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر وفي مقدمتها جهود دولة الكويت.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها، أن مصر حريصة على التضامن بين دول الرباعي العربي لإزالة أي شوائب بين الدول العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات في المنطقة.

ودعت الخارجية المصرية إلى ضرورة البناء على هذه الخطوة المهمة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي انطلاقاً من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد حضر القمة الخليجية المنعقدة، اليوم، في المملكة العربية السعودية، ووقع على بيان العلا الخاص بالمصالحة العربية.

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