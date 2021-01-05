انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ 41 بالسعودية

المصدر: وكالات

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال القمة الخليجية الـ 41 في مدينة العلا السعودية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم أن قادة ورؤساء وفود دول الخليج التقطوا الصورة التذكارية للقمة بعد وصولهم إلى مقر انعقادها بقاعة "مرايا" في مدينة المعلا.

وتناقش القمة ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، فضلاً عن ملفات أخرى.

لقطة تذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام قاعة مرايا في العلا#القمة_الخليجية_في_العلا #القمة_الخليجية_الـ41 #GulfSummitInAlUla pic.twitter.com/hoHYBFHH3S — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 5, 2021

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