انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ 41 بالسعودية

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال القمة الخليجية الـ 41 في مدينة العلا السعودية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم أن قادة ورؤساء وفود دول الخليج التقطوا الصورة التذكارية للقمة بعد وصولهم إلى مقر انعقادها بقاعة "مرايا" في مدينة المعلا.

وتناقش القمة ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، فضلاً عن ملفات أخرى.

 

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