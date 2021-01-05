مقطع صوتي نادر يوثق لحظة الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون قبل 40 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر حساب مجلس التعاون الخليجي على تويتر مقطعاً صوتياً نادراً يوثق لحظة الإعلان عن تأسيس المجلس قبل 40 عاما، وذلك بمناسبة انعقاد القمة الخليجية الـ 41، التي تنطلق اليوم الثلاثاء في مدينة العلا السعودية.

وتلا البيان وقتها وزير خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، وذلك بتاريخ 4 فبراير 1981.

الأمير سعود الفيصل إن تأسيس المجلس يأتي إدراكا من دول الخليج الست "لما يربط بينها من علاقات خاصة، وسمات مشتركة نابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري".

وأضاف "رغبة من هذه الدول في تعميق وتطوير التعاون والتنسيق بينها في مختلف المجالات بما يعود على شعوبها بالخير والنمو والاستقرار، فقد اجتمع في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في 4 فبراير 1981م، وزراء خارجية هذه الدول واستأنفوا التشاور بينهم، وقد اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية".

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