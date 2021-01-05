بالصور.. اكتمال وصول وفود دول الخليج للمشاركة في القمة الخليجية

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ظهر اليوم إلى محافظة العلا لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

واستقبل سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لدى وصوله، كما استقبل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

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