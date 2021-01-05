عناق تاريخي بين محمد بن سلمان وأمير قطر

المصدر: البيان الإلكتروني

في لحظة تاريخية حاسمة، وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، لحضور أعمال القمة الخليجية الـ41، حيث كان في مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وشهد اللقاء لحظة عناق تاريخية وثقتها كاميرات التلفزة التي كانت تغطي الحدث، في مؤشر إلى عمق العلاقات الاخوية التي تربط البلدين والشعبين.

وصول سمو أمير دولة قطر إلى محافظة #العلا وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان #القمة_الخليجية_في_العلا pic.twitter.com/WesyCHylQQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 5, 2021

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