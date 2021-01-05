أمير الكويت يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

غادر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والوفد الرسمي المرافق له، أرض الوطن صباح اليوم، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في محافظة العلا.

وكان في وداعه على أرض المطار نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق أمير الكويت وفد رسمي يضم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، ووكيل الديوان الأميري، ومدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح الناصر الصباح، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.

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