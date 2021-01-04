فهد بن محمود آل سعيد يترأس وفد سلطنة عمان في القمة الخليجية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ، سيترأس وفد سلطنة عمان إلى القمة الخليجية التي تعقد غدا في المملكة العربية السعودية .

وقالت الوكالة في حسابها الرسمي على تويتر : " نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أبقاه الله - يغادر البلاد غدا صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر #القمة_الخليجية_الـ41 " .

وتستضيف مدينة العُلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية يوم غدٍ الثلاثاء #القمة_الخليجية_الـ41 لدول مجلس التّعاون الخليجي .

والعُلا اسم لواحةٍ تاريخيّة كانت مكانًا استراتيجيًّا على طريق التجارة القديم الذي يصل بين جنوب الجزيرة العربية وبين كل من مصر وبلاد الشام.

وتقع مدينة العُلا المُعاصرة في شمال غرب المملكة العربية السعودية وتبعد عن المدينة المنورة مسافة 350 كم إلى الشمال وعن تبوك مسافة 250 كم إلى الجنوب وهي واحة أثرية مُهيبة تقع فوق سهل من الأرض تكسوه الرمال في أحضان سوار جبلي وتعتبر أحد أبرز المواقع الأثرية في المملكة.

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