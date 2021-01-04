عادل الجبير يفوز بـ «جائزة الاعتدال»

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بـ "جائزة الاعتدال" لعام 2020 في دورتها الرابعة.

ونبعت "جائزة الاعتدال" من فكر الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما، ورسالته التي عنوانها: "لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة، والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي."

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