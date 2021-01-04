السعودية تنهي تعليق الرحلات الجوية الدولية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، انتهاء العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة، اعتباراً من أمس، فيما سجلت إصابات «كورونا» في المملكة، انخفاضاً دون الـ 100 لأول مرة منذ 9 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في بيان أن «حكومة المملكة قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من «كورونا» في عدد من الدول، والدخول مرة أخرى، ذلك اعتباراً من أمس».

واشترطت الوزارة أن يكون الدخول إلى المملكة في ما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع المتحور من الفيروس، مشروطاً بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوماً خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور، قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (بي سي آر)، بعد انقضاء هذه المدة.

في الأثناء، تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مقر مركز لقاحات «كورونا» بالرياض، الجرعة الأولى له من لقاح «كورونا»، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة السعودية. يأتي ذلك، بعدما سجلت إصابات «كورونا» في السعودية، انخفاضاً دون الـ 100 إصابة، لأول مرة منذ 9 أشهر. وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 82 إصابة بالفيروس، و180 حالة تعافٍ، و7 حالات وفاة في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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