الخطوط الحديدية السعودية تفرض رسوما على وزن الأمتعة الزائد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، اليوم الأحد، تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إنه ابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح.

وأضافت أنه على المسافر بالدرجة الاقتصادية شحن حقيبة واحدة بوزن 25 كجم، وحمل حقيبة يد بوزن 7 كجم، فيما يحق للمسافر على درجة الأعمال شحن حقيبة بوزن 32 كجم، وحمل حقيبة يد بوزن 10كجم.

وأكدت شركة الخطوط الحديدية أن رسوم الأمتعة الإضافية تبلغ 70 ريالاً للقطعة الزائدة، و3 ريالات لكل كيلوجرام زائد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز