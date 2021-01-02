أمير الكويت: نتطلع لقمة خليجية تعزز التضامن العربي

المصدر: الكويت - وكالات

أعرب أمیر الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن تفاؤله إزاء اللقاء الذي سیجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخلیجي في القمة الخليجية المرتقبة بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية الثلاثاء المقبل، بما يهدف إلى تعزیز التضامن العربي والخلیجي لمواجھة التحدیات التي تشھدھا المنطقة.

وجاءت تصريحات أمير الكويت في اجتماع أمس جمعه بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في قصر يماية، وذلك للاطلاع على نتائج الجولة التي قام بھا لعدد من دول مجلس التعاون حاملاً رسائل خطیة من أمير البلاد.

كما أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن ارتیاحه لنتائج الجولة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي لدول الخليج قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية. ووجه أمير الكويت عدداً من الرسائل الخطية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وسلَّم الرسائل مبعوث أمير الكويت، وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والتي تضمنت العلاقات الثنائیة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسبل دعمھا في مختلف المجالات، كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

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